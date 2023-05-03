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СМИ: резервуар с нефтепродуктами на Кубани загорелся из-за упавшего беспилотника

Резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края загорелся из-за падения беспилотника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседника агентства, площадь пожара составляет почти 1,25 тысяч квадратных метров. Тушение пожара продолжается, пострадавших в инциденте нет.

Напомним, что резервуар на территории предприятия АО «Таманьнефтегаз» загорелся в ночь на 3 мая. Пожару присвоили высший ранг сложности. Угрозы для близлежащего поселка Волна нет. В тушении участвуют почти 190 человек, а также пять пожарных поездов.

Появились подробности пожара в резервуаре с нефтепродуктами на Кубани

Ранее в Сети распространялась недостоверная информация о начале эвакуации поселка Волна из-за пожара, однако ее опроверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он попросил жителей сохранять спокойствие, подчеркнув, что угрозы для населения нет.

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