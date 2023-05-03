Резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края загорелся из-за падения беспилотника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседника агентства, площадь пожара составляет почти 1,25 тысяч квадратных метров. Тушение пожара продолжается, пострадавших в инциденте нет.

Напомним, что резервуар на территории предприятия АО «Таманьнефтегаз» загорелся в ночь на 3 мая. Пожару присвоили высший ранг сложности. Угрозы для близлежащего поселка Волна нет. В тушении участвуют почти 190 человек, а также пять пожарных поездов.