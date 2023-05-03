В Петербурге задержали убившего 13-летнюю девочку в прямом эфире блогера

В Санкт-Петербурге задержали 16-летнего блогера вместе с 15-летней приятельницей, которые убили 13-летнюю подругу во время стрима. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», подростки специально пригласили жертву «дать интервью» в лесу, где расправились с ней с помощью молотка.

Девочка пропала 1 мая. По информации канала, у убийства полностью отсутствует мотив — ссор или конфликтов с жертвой у подростков не было. Девочку якобы выбрали из-за того, что она была ведома и могла согласиться на «интервью в лесу». Во время стрима ребенку сперва задавали вопросы на отвлеченные темы, но в один момент блогер подошел со спины и начал бить ее молотком.