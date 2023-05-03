Мужчина избил пенсионера в вагоне столичного метро

«Мужчина из хулиганских побуждений подверг избиению пенсионера в вагоне московского метро. Злоумышленник причинил 69-летнему мужчине телесные повреждения, прибывшими врачами скорой пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь», - сказали в ведомстве.