Мужчина избил пенсионера в вагоне столичного метро
В вагоне столичного метрополитена 41-летний мужчина избил пенсионера, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе прокуратуры столицы.
«Мужчина из хулиганских побуждений подверг избиению пенсионера в вагоне московского метро. Злоумышленник причинил 69-летнему мужчине телесные повреждения, прибывшими врачами скорой пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь», - сказали в ведомстве.
Прокуратура Московского метрополитена контролирует привлечение нападавшего к уголовной ответственности по ст. 116 УК РФ («Побои, совершенные из хулиганских побуждений»).