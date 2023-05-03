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Мужчина избил пенсионера в вагоне столичного метро

В вагоне столичного метрополитена 41-летний мужчина избил пенсионера, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе прокуратуры столицы.

Мужчина избил пенсионера в вагоне столичного метро
© ТАСС

«Мужчина из хулиганских побуждений подверг избиению пенсионера в вагоне московского метро. Злоумышленник причинил 69-летнему мужчине телесные повреждения, прибывшими врачами скорой пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь», - сказали в ведомстве.

Прокуратура Московского метрополитена контролирует привлечение нападавшего к уголовной ответственности по ст. 116 УК РФ («Побои, совершенные из хулиганских побуждений»).

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