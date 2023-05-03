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Голую женщину с пробитой головой нашли на рынке в Петербурге

Голую женщину с пробитой головой нашли на рынке в Апраксином дворе в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».

Голую женщину с пробитой головой нашли на рынке в Петербурге
© РИА Новости

По информации издания, работники рынка заметили лежащую на земле женщину без одежды. На вид ей около 50 лет. Сотрудники предположили, что она пьяна, и вызвали бригаду скорой помощи.

Медики диагностировали у женщины сотрясение, черепно-мозговую травму, острое отравление неизвестным веществом, а также множество ссадин на руках и ногах. Ее в тяжелом состоянии разместили в шоковой реанимации.

Сотрудники полиции начали проводить проверку.

11 марта сообщалось, что в Магнитогорске Челябинской области 10-летний ребенок час пролежал на улице без сознания с пробитой головой. Ребенок потерял сознание, когда гулял вместе со сверстником.

Мать несовершеннолетнего обращалась в полицию, но позже забрала заявление.

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