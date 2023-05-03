Shot: из колодца на даче в Ленобласти достали человеческий скелет
Человеческие останки нашел житель Ленобласти на территории собственного домовладения, сообщает Shot.
Инцидент произошел в садовом товариществе "Заря" в деревне Келколово вечером 2 мая.
36-летний мужчина, приехавший к себе на дачу впервые за два года, решил набрать колодезной воды. Когда он поднял ведро, то обнаружил в нем чьи-то кости. Хозяин участка тут же обратился в экстренные службы. Страшная находка была отправлена на экспертизу, однако ни пол, ни возраст погибшего установить пока не удалось.
1 мая подросток из Выборга нашел за гаражами три пакета с человеческими останками.