Из колодца на даче в Ленобласти достали человеческий скелет

36-летний мужчина, приехавший к себе на дачу впервые за два года, решил набрать колодезной воды. Когда он поднял ведро, то обнаружил в нем чьи-то кости. Хозяин участка тут же обратился в экстренные службы. Страшная находка была отправлена на экспертизу, однако ни пол, ни возраст погибшего установить пока не удалось.