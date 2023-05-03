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Shot: из колодца на даче в Ленобласти достали человеческий скелет

Человеческие останки нашел житель Ленобласти на территории собственного домовладения, сообщает Shot.

Из колодца на даче в Ленобласти достали человеческий скелет
© РИА Новости

Инцидент произошел в садовом товариществе "Заря" в деревне Келколово вечером 2 мая.

36-летний мужчина, приехавший к себе на дачу впервые за два года, решил набрать колодезной воды. Когда он поднял ведро, то обнаружил в нем чьи-то кости. Хозяин участка тут же обратился в экстренные службы. Страшная находка была отправлена на экспертизу, однако ни пол, ни возраст погибшего установить пока не удалось.

1 мая подросток из Выборга нашел за гаражами три пакета с человеческими останками.

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