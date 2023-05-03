В центральной части Украины произошел пожар на нефтебазе

Нефтебаза повреждена в среду в городе Кропивницкий в центральной части Украины , где ночью произошли взрывы, возник пожар. Об этом сообщил глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович.

В своем Telegram-канале Райкович опубликовал фотографию крупного пожара, от которого в небо поднимаются столбы дыма. Из подписи под фотографией следует, что горит нефтебаза в Кропивницком, который является административным центром Кировоградской области.