В центральной части Украины произошел пожар на нефтебазе
Нефтебаза повреждена в среду в городе Кропивницкий в центральной части Украины, где ночью произошли взрывы, возник пожар. Об этом сообщил глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович.
В своем Telegram-канале Райкович опубликовал фотографию крупного пожара, от которого в небо поднимаются столбы дыма. Из подписи под фотографией следует, что горит нефтебаза в Кропивницком, который является административным центром Кировоградской области.
Пожар возник около трех часов ночи.
"Ликвидация последствий <...> началась сразу", - указал Райкович, однако масштабы повреждений нефтебазы не уточнил.
Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Кропивницком.