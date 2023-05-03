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В центральной части Украины произошел пожар на нефтебазе

Нефтебаза повреждена в среду в городе Кропивницкий в центральной части Украины, где ночью произошли взрывы, возник пожар. Об этом сообщил глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович.

В центральной части Украины произошел пожар на нефтебазе
© Telegram/kirovogradskaODA/

В своем Telegram-канале Райкович опубликовал фотографию крупного пожара, от которого в небо поднимаются столбы дыма. Из подписи под фотографией следует, что горит нефтебаза в Кропивницком, который является административным центром Кировоградской области.

Пожар возник около трех часов ночи.

"Ликвидация последствий <...> началась сразу", - указал Райкович, однако масштабы повреждений нефтебазы не уточнил.

Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Кропивницком.

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