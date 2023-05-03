При взрыве газа в девятиэтажке в Энгельсе пострадали люди

При взрыве газа в девятиэтажке в Энгельсе пострадали два человека
Два человека пострадали в результате пожара из-за взрыва газа в девятиэтажном доме в городе Энгельсе. Об этом в телеграм-канале сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства Саратовской области Юрий Юрин.
Инцидент произошел в 04:35 по местному времени (03:35 по Москве) в панельном многоквартирном доме на улице Полтавской. Травмы получили 66-летний мужчина и 69-летняя женщина.
Глава саратовского Минздрава Олег Костин уточняет, что состояние пострадавших медики оценивают как крайне тяжелое. У них диагностированы термические ожоги, термо-ингаляционная и контузионная травма, а также шок. Пострадавшие доставлены в клинический центр комбустиологии в Саратове.