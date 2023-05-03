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Названа возможная причина пожара в резервуаре с нефтью на Кубани

Атака беспилотного летательного аппарата могла стать причиной пожара на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края. Такую возможную причину назвал Telegram-канал SHOT.

По данным авторов канала, первый взрыв на нефтебазе произошел около трех часов ночи 3 мая, второй взрыв последовал от воспламенения нефтепродуктов через 30 минут.

Пожар в резервуаре с нефтепродуктами начался в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края в ночь на среду, 3 мая. Пожару присвоили третий ранг сложности. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, угрозы населенному пункту нет.

Глава Темрюкского района Федор Бабенков заявил, что площадь пожара составляет 1,2 тысяч квадратных метров, в его тушении принимают участие 23 единицы техники и 85 пожарных. Загоревшийся резервуар с нефтепродуктами в российском регионе сняли на видео.

Появились подробности пожара в резервуаре с нефтепродуктами на Кубани

На территории Краснодарского края действует средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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