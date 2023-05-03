В Гаване начался новый раунд диалога властей Колумбии с повстанцами из АНО

Представители правительства Колумбии и повстанцев из "Армии национального освобождения" (АНО) начали во вторник в Гаване третий раунд переговоров о мире. Как заявил министр иностранных дел карибской республики Бруно Родригес Паррилья, Куба приложит все усилия для достижения стабильности в Колумбии.

"Для нашей страны является большой честью, что руководство Колумбии и представители АНО обратились к Кубе с просьбой принять у себя третий раунд мирных переговоров. Куба действовала и будет действовать осмотрительно, беспристрастно и ответственно в интересах нахождения политического разрешения вооруженного конфликта в Колумбии", - написал глава ведомства на своей странице в Twitter. Свое сообщение он сопроводил фотографиями делегаций и переговорного процесса.

В конце 2022 года президент Колумбии Густаво Петро заявил о достижении соглашения о прекращении огня на полгода с пятью группировками, включая АНО. Позднее повстанцы заявили, что не заключали соглашений с правительством о длительном прекращении огня. В ответ власти Колумбии приостановили действие указа о перемирии с АНО. Тем не менее в январе в Венесуэле прошел первый раунд переговоров между правительством и АНО, второй раунд состоялся в феврале в Мексике.