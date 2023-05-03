В Гаване начался новый раунд диалога властей Колумбии с повстанцами из АНО
Представители правительства Колумбии и повстанцев из "Армии национального освобождения" (АНО) начали во вторник в Гаване третий раунд переговоров о мире. Как заявил министр иностранных дел карибской республики Бруно Родригес Паррилья, Куба приложит все усилия для достижения стабильности в Колумбии.
"Для нашей страны является большой честью, что руководство Колумбии и представители АНО обратились к Кубе с просьбой принять у себя третий раунд мирных переговоров. Куба действовала и будет действовать осмотрительно, беспристрастно и ответственно в интересах нахождения политического разрешения вооруженного конфликта в Колумбии", - написал глава ведомства на своей странице в Twitter. Свое сообщение он сопроводил фотографиями делегаций и переговорного процесса.
Как ранее заявляли представители АНО, они намерены обсудить с властями Колумбии двустороннее прекращение огня, участие общества в урегулировании и вопросы гуманитарной помощи.
В конце 2022 года президент Колумбии Густаво Петро заявил о достижении соглашения о прекращении огня на полгода с пятью группировками, включая АНО. Позднее повстанцы заявили, что не заключали соглашений с правительством о длительном прекращении огня. В ответ власти Колумбии приостановили действие указа о перемирии с АНО. Тем не менее в январе в Венесуэле прошел первый раунд переговоров между правительством и АНО, второй раунд состоялся в феврале в Мексике.
"Армия национального освобождения", которая насчитывает несколько тысяч человек, осталась единственной крупной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в 2016 году правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии". Этот документ положил конец конфликту, который продолжался более полувека и из-за которого погибли более 250 тыс. человек.