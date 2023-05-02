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Baza: при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Белгородскую область, в результате чего пострадал мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина
© Газета.Ru

По его информации, 2 мая около 13.00 украинский БПЛА скинул самодельное взрывное устройство на место строительства защитных сооружений. Атака произошла недалеко от села Прилесье. 46-летний мужчина проводит земельные работы, когда прилетевший со стороны Украины дрон сбросил бомбу.

Мужчина получил контузию, однако от госпитализации отказался.

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы противовоздушной обороны РФ сбили беспилотник при попытке подлета к Севастопольской бухте.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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