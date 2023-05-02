СМИ: подрывы ж/д путей в Брянской области устроили разные ДРГ

Подрывы железнодорожных путей в Брянской области, которые произошли 1 и 2 мая, организовали разные диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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По его информации, состоящая из трех–пяти человек ДРГ, которая в минувший понедельник устроила диверсию на участке Унеча — Рассуха, может быть причастна к организации подрыва на перегоне Красный Рог — Почеп. Подрыв на этом перегоне был предотвращен.

Как сообщает Mash, подрыв, произошедший во вторник, организовала другая диверсионно-разведывательная группа. По данным канала, с места схода состава с нефтепродуктами диверсанты скрылись за несколько минут до взрыва.

Во вторник пресс-служба РЖД заявила, что в Брянской области на перегоне Снежетьская — Белые Берега произошел сход грузового поезда, около 20 вагонов сошли с рельсов из-за вмешательства посторонних лиц. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, неустановленное взрывное устройство сработало в районе железнодорожной станции Снежетьская.