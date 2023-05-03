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Три человека погибли при пожаре в бытовках в Балашихе

Три человека погибли, двое пострадали при пожаре в бытовках в подмосковной Балашихе. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в экстренных службах региона.

— Погибли три человека, двое госпитализированы, — говорится в сообщении служб.

Уточняется, что возгорание 36 строительных бытовок уже потушили сотрудники МЧС, передает РИА Новости.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в бытовках в Балашихе. Во вторник, 2 мая, в 20:50 загорелись бытовки в микрорайоне Гагарина. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

По предварительным данным, при пожаре в бытовках пострадали пять человек. В 21:49 сотрудники МЧС локализовали возгорание. В 23:23 ликвидировали открытое горение.

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