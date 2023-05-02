"МК": в Москве религиозный деятель совращал подростков в своем доме с бассейном

В Москве представителя религиозной организации «Митрополия православной кафолической Церкви» уличили в домогательствах несовершеннолетних. Об этом сообщает mk.ru.

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По данным источника, 22-летний священнослужитель познакомился в соцсети с 15-летним подростком и пригласил его на обед. После кафе россиянин позвал его на экскурсию в свой дом с бассейном в поселении Внуковское в Новой Москве, на верхнем этаже которого расположен храм Кафолической Церкви.

Когда школьник зашел в дом, религиозный деятель вместе с другим 16-летним юношей стал домогаться подростка. Однако несовершеннолетнему удалось вырваться и, не обувшись, выбежать из здания.

Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются следователи. Отмечается, что пострадавший подросток не единственная жертва россиянина.