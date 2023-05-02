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СК установил подозреваемых в убийстве двух человек в Краснодарском крае

Следователи СК РФ установили подозреваемых в убийстве двух человек в Краснодарском крае, их личности в интересах следствия не раскрываются. Об этом во вторник сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

СК установил подозреваемых в убийстве двух человек в Краснодарском крае
© РИА Новости

"Сотрудники ведомств доложили о проведенных следственных действиях и оперативных мероприятиях по установлению личностей фигурантов, причастных к совершению убийства мужчины и девушки, которые в настоящее время в интересах следствия не раскрываются. По результатам оперативного совещания [под председательством руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Андрея Константиновича Маслова] были сделаны выводы о наличии оснований для задержания подозреваемых и даны указания о проведении конкретных следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление местонахождения пропавших без вести и всех обстоятельств преступления", - говорится в сообщении.

Ранее в следственном управлении СК РФ по региону сообщали, что 28 апреля 37-летний мужчина и 19-летняя девушка, следуя на автомобиле Hyundai из станицы Крыловской в город Усть-Лабинск, проезжая участок трассы М-4 "Дон" вблизи станицы Березанской Выселковского района Краснодарского края, пропали без вести. СК возбудил уголовное дело по п. "а", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Автомобиль, на котором передвигались мужчина и женщина был найден сожженным. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.

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