СК установил подозреваемых в убийстве двух человек в Краснодарском крае

"Сотрудники ведомств доложили о проведенных следственных действиях и оперативных мероприятиях по установлению личностей фигурантов, причастных к совершению убийства мужчины и девушки, которые в настоящее время в интересах следствия не раскрываются. По результатам оперативного совещания [под председательством руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Андрея Константиновича Маслова] были сделаны выводы о наличии оснований для задержания подозреваемых и даны указания о проведении конкретных следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление местонахождения пропавших без вести и всех обстоятельств преступления", - говорится в сообщении.