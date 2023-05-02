СМИ: в Брянской области совершен подрыв железной дороги

В Брянской области неизвестные злоумышленники совершили подрыв железнодорожного полотна. Об этом пишет РЕН ТВ.

По предварительным данным, в результате ЧП с путей сошли и опрокинулись двадцать вагонов и локомотив.

Инцидент произошел около 20:20 мск на однопутном перегоне недалеко от станции Снежетская. Взрывное устройство сработало в момент прохождения грузового состава, следовавшего из Брянска на Карачев.

На место происшествия прибыли специалисты экстренных служб. Кроме того, к месту ЧП направлены пожарный и два восстановительных поезда. Для координации работы по ликвидации последствий схода в РЖД создан оперативный штаб.