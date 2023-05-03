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В Китае из района землетрясения в провинции Юньнань эвакуировали 11 тыс. человек

Власти КНР эвакуировали порядка 11 тыс. человек из района землетрясения в городе Баошань провинции Юньнань на юго-западе страны. Об этом сообщила в среду газета "Синьцзинбао"со ссылкой на местный штаб по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В Китае из района землетрясения в провинции Юньнань эвакуировали 11 тыс. человек
© ТАСС

По его сведениям, для проведения спасательных работ мобилизовано 2,4 тыс. человек. Согласно предварительным подсчетам, в результате землетрясения пострадало порядка 2,8 тыс. зданий.

Компетентные органы приняли экстренные меры для обеспечения безопасности 38 тыс. человек. Для них создано 34 временных убежища.

Согласно предварительным данным, погибших в результате землетрясения нет. Три человека получили легкие травмы, их доставили в ближайшую больницу.

Как сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, во вторник в 35 км к северо-востоку от города Баошань, население которого составляет около 935 тыс. человек, произошло землетрясение магнитудой 5,3. Очаг залегал на глубине 40 км.

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