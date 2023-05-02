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Троих россиян задержали за танцы в индуистском храме на Бали

На Бали полиция задержала троих россиян, которых заподозрили в оскорблении чувств верующих. Туристы «неподобающе» танцевали и позировали на территории индуистского храма, сообщает Tempo.co.

Троих россиян задержали за танцы в храме на Бали
© Газета.Ru

Инцидент произошел в храме Пенгубенган, который входит в комплекс Бесаких у подножия горы Агунг. По данным источника, двух женщин 35 лет и мужчину 37 лет задержали в городе Убуд, расположенном в часе езды от святыни.

Сейчас в отношении граждан России ведется расследование. В ближайшее время правоохранители опросят священнослужителей храма. Наказание в отношении туристов будет зависеть от их показаний.

Ранее россиянин Антон Занимонец, четыре года живущий на индонезийском острове Бали, рассказал «Газете.Ru», что местные власти ведут «особую охоту на русских» из-за их поведения и нарушения трудового законодательства.

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