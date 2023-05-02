Стрелочник предотвратил подрыв железной дороги в Брянской области
Работнику железной дороги удалось предотвратить новый подрыв путей в Брянской области, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, во время обхода железной дороги на 77-м километре перегона Красный Рог — Почеп стрелочник заметил несколько подкопов под ж/д полотном, в которые должны были заложить бомбу. Также мужчина заметил мешки с щебнем, который был выкопан при подготовке подрыва.
После получения сообщения полиция оцепила место происшествия, при этом взрывчатку и предполагаемых исполнителей не нашли.
Ранее в РЖД сообщили о полном восстановлении железнодорожного движения на подорванном участке в Брянской области.
1 мая в Брянской области подорвали ж/д пути, из-за взрыва с рельсов сошли «два локомотива поезда и семь вагонов» с газойлем. В результате инцидента никто из людей не пострадал. Мощность СВУ, сработавшего в Брянской области, оценивают в не менее 200 гр. в тротиловом эквиваленте.