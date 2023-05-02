Мать получившего ожоги в московском кафе мальчика привела детали инцидента

«Мы до сих пор не знаем, что было внутри. <...> Хорошо, что не проглотил, потому что внутри там жидкость с таким химическим едким запахом. Может, какое-то чистящее средство. Мы не знаем, что это. И случился моментальный химический ожог языка», — рассказала женщина.