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Мать получившего ожоги в московском кафе мальчика привела детали инцидента

Получивший ожоги полости рта в московском кафе девятилетний мальчик вместо сока выпил некую химию. Такие детали случившегося привела его мать, пишет РЕН ТВ.

Мать получившего ожоги в московском кафе мальчика привела детали инцидента
© РИА Новости

«Мы до сих пор не знаем, что было внутри. <...> Хорошо, что не проглотил, потому что внутри там жидкость с таким химическим едким запахом. Может, какое-то чистящее средство. Мы не знаем, что это. И случился моментальный химический ожог языка», — рассказала женщина.

Инцидент произошел 1 мая в заведении общепита на улице Солянка. Ребенок пришел в кафе вместе с матерью и выбрал себе сок в стеклянной бутылке с закручивающейся крышкой.

Пострадавшего госпитализировали, врачи диагностировали у него химический ожог языка и пищевода. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, после случившегося прокуратура начала проверку.

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