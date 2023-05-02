Жена пропавшего аниматора восстановила хронологию событий в день его исчезновения

Супруга пропавшего в Краснодарском крае аниматора сообщила, что произошло в ночь исчезновения мужа Кирилла и его коллеги Татьяны. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Россиянка рассказала, что в половину десятого вечера супруг сообщил ей, что не знает, когда вернется, поскольку их машина попала в яму. Спустя 38 минут Кирилл написал, что приехал за новым колесом к своему одногруппнику в станицу Березянскую. До населенного пункта его довезли другие автомобилисты, которые так же попали в яму, но сумели отремонтировать машину.

В 23 часа 45 минут россиянин добавил, что они сидят в машине и ждут, пока прекратится дождь, чтобы починить мятые колеса. В 40 минут первого часа девушка написала ему еще одно сообщение, но мужчина не ответил. Проснувшись в 6 утра, россиянка заметила, что Кирилл так и не вернулся. Дозвониться до него и его коллеги Татьяны ей не удалось.

Спустя два с половиной часа жена пропавшего выехала на трассу, где застрял ее муж, и ей перезвонила Татьяна. Однако девушка не смогла внятно объяснить, где находятся она и Кирилл. В это время с банковских карт мужчины начались списания.

Россиянка рассказала, что видела записи с камер видеонаблюдения у банкоматов, но на записях был не Кирилл. За несколько часов со счетов мужчины было списано почти 200 тыс. руб.

Напомним, об исчезновении россиян стало известно днем 30 апреля текущего года. 1 мая 2023 года спасатели особенно тщательно обошли местность, где один из местных жителей слышал крики о помощи. Сотрудники правоохранительных органов отрабатывают несколько версий, в том числе убийство.