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Полиция приехала проверять на экстремизм ТЦ в Москве из-за названия сети Wi-Fi

Столичная полиция приехала проверять на экстремизм торговый центр (ТЦ) «Акварель» в Новой Москве из-за лозунга «Слава Украине» в названии одной из сетей Wi-Fi. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Полиция приехала проверять на экстремизм ТЦ в Москве из-за названия сети Wi-Fi
© Lenta.ru

Как пишут авторы поста, в полицию обратился посетитель ТЦ. Прибывшие на место представители МВД выяснили, что роутер принадлежит зоомагазину сети «Четыре Лапы». По словам его сотрудников, они не знают, кто установил лозунг в название Wi-Fi. Теперь это предстоит выяснить правоохранительным органам.

Россияне часто становятся фигурантами судебных разбирательств из-за лозунга «Слава Украине», который используется в качестве приветствия неонацистской организацией «Правый сектор» (запрещенная на территории России террористическая организация). В феврале жительница Сочи разместила его в одном из популярных мессенджеров, используя при этом корейский язык. В результате суд оштрафовал ее на две тысячи рублей.

Кроме того, в январе в Краснодаре суд признал супружескую пару виновной в мелком хулиганстве после обсуждения ситуации на Украине в ресторане. Как стало известно, они выкрикивали лозунг «Слава Украине» и нарушали общественный порядок. В результате мужчину арестовали на 15 суток, а его жене выписали штраф в одну тысячу рублей.

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