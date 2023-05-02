Татарстанец признался в убийстве 17-летней дочери

В Татарстане арестовали подозреваемого в убийстве 17-летней дочери
Житель Ютазинского района Татарстана подозревается в убийстве несовершеннолетней дочери. Подозреваемый заключен под стражу, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по республике в Telegram-канале.
"27 апреля 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 17-летней жительницы Ютазинского района. По подозрению в совершении преступления задержан 47-летний отец потерпевшей, который написал явку с повинной", - говорится в сообщении.
По версии следствия, мужчина услышал телефонный разговор дочери интимного содержания. Из-за этого между ними произошел конфликт, в ходе которого он толкнул ее с лестницы. Девушка ударилась головой и умерла.
"В дальнейшем подозреваемый утопил тело в реке Ик. В ходе поисковых мероприятий 30 апреля тело извлечено из воды", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.