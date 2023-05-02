Ряд фигурантов по делу Дугиной получили по 3,5 года колонии

Обвиняемые в подделке документов в связи с убийством Дугиной получили по 3,5 года колонии
Александр Сучков и Андрей Кузнецов, которые обвиняются в подделке свидетельства о регистрации автомобиля, на котором предполагаемые организаторы убийства Дарьи Дугиной покинули Россию, получили по 3,5 года в колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.
«Кузнецова признать виновным, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев», — зачитала приговор судья.
Аналогичный приговор последовал и для Сучкова.
Ранее сообщалось, что обвиняемых в подделке документов, использованных при организации убийства журналистки Дарьи Дугиной, просят признать виновными и назначить им наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 11 месяцев.
До этого Басманный суд Москвы арестовал бывшего сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина, обвиняемого в том, что за материальное вознаграждение помогал третьим лицам получать личные данные граждан. В апреле суд заочно арестовал гражданина Украины Богдана Цыганенко.
Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля. Она возвращалась с фестиваля «Традиция», где читал лекцию ее отец — философ Александр Дугин. По обвинению в убийстве Дугиной 2 ноября Басманный суд Москвы заочно арестовал Наталью Вовк.