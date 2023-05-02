Ряд фигурантов по делу Дугиной получили по 3,5 года колонии

Александр Сучков и Андрей Кузнецов, которые обвиняются в подделке свидетельства о регистрации автомобиля, на котором предполагаемые организаторы убийства Дарьи Дугиной покинули Россию, получили по 3,5 года в колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

«Кузнецова признать виновным, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев», — зачитала приговор судья.

Аналогичный приговор последовал и для Сучкова.

Ранее сообщалось, что обвиняемых в подделке документов, использованных при организации убийства журналистки Дарьи Дугиной, просят признать виновными и назначить им наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 11 месяцев.

До этого Басманный суд Москвы арестовал бывшего сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина, обвиняемого в том, что за материальное вознаграждение помогал третьим лицам получать личные данные граждан. В апреле суд заочно арестовал гражданина Украины Богдана Цыганенко.