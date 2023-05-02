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В Брянской области предотвращен подрыв на железной дороге

В Брянской области предотвращен подрыв железнодорожных путей — бдительный работник заметил подкоп и вызвал полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Брянской области предотвращен подрыв на железной дороге
© Lenta.ru

На 77-м километре перегона Красный Рог — Почеп стрелочник увидел выкопанный щебень в мешках, а затем и несколько раскопок под железнодорожным полотном, куда неизвестные планировали заложить самодельное взрывное устройство.

Прибывшие полицейские оцепили место и начали поиск предполагаемых диверсантов.

Ранее 2 мая сообщалось, что правоохранители ищут членов диверсионно-разведывательной группы, подорвавших железную дорогу на 136-м километре перегона Брянск — Унеча. В подрыве принимало участие от трех до пяти человек, которые пришли со стороны Стародубского района.

О подрыве железной дороги в Брянской области ранее сообщил глава региона Александр Богомаз. В результате инцидента грузовой поезд сошел с рельсов. Пострадавших, по словам губернатора, нет.

В РЖД также прокомментировали подрыв железной дороги под Брянском. По данным холдинга, к сходу вагонов грузового поезда, перевозившего топливо и строительные материалы, привело вмешательство посторонних лиц в работу транспорта.

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