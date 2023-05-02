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В Петербурге гаишники остановили "Чеченского волка" с автоматом в багажнике

В Санкт-Петербурге инспекторы ДПС нашли автомат в автомобиле молодого человека, известного как "Чеченский Волк", сообщает "Фонтанка.

В Петербурге гаишники остановили «Чеченского Волка» с автоматом в багажнике
© РИА Новости

Утром 2 мая на Невском проспекте дорожные полицейские остановили Mercedes-Benz, за рулем которого сидел 24-летний Мансур Абдылхасиев. В багажнике машины инспекторы нашли предмет, похожий на автомат Калашникова, и изъяли его для отправки на экспертизу.

Полицейские обнаружили в автомобиле россиянина оружие времен войны

В январе 2023 года Абдылхасиева признали виновным в нападении на сотрудника полиции, ему назначили наказание в виде полутора лет условно и отпустили из зала суда. Также условный срок он получал за стрельбу из охолощенного автомата на Московском проспекте в 2019 году. Тогда на его автомобиле Lada Priora находилась надпись #нохчиборз, что в переводе означает "Чеченский волк", отмечает "Фонтанка". По данным издания, Абдылхаисиев трудился в строительной компании как помощник юриста, и начальство отзывалось о нем как о толковом молодом человеке.

Ранее сообщалось, что в России существенно снизилось число водителей, которых наказывали за превышение скорости более чем на 60 км/ч.

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