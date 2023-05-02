В Петербурге гаишники остановили "Чеченского волка" с автоматом в багажнике

Утром 2 мая на Невском проспекте дорожные полицейские остановили Mercedes-Benz, за рулем которого сидел 24-летний Мансур Абдылхасиев. В багажнике машины инспекторы нашли предмет, похожий на автомат Калашникова, и изъяли его для отправки на экспертизу.

В январе 2023 года Абдылхасиева признали виновным в нападении на сотрудника полиции, ему назначили наказание в виде полутора лет условно и отпустили из зала суда. Также условный срок он получал за стрельбу из охолощенного автомата на Московском проспекте в 2019 году. Тогда на его автомобиле Lada Priora находилась надпись #нохчиборз, что в переводе означает "Чеченский волк", отмечает "Фонтанка". По данным издания, Абдылхаисиев трудился в строительной компании как помощник юриста, и начальство отзывалось о нем как о толковом молодом человеке.