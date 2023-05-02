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Двое российских детей отравились хлором в сауне

В Тульской области двое детей отравились хлором во время посещения одной из частных саун в селе Супонь. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

Двое российских детей отравились хлором в сауне
© РИА Новости

В ведомстве уточнили, что в сауне плохо себя почувствовали два 12-летних ребенка. Впоследствии выяснилось, что многие посетители бассейна и сауны до этого также жаловались на сильный запах хлорки и недомогание после посещения комплекса.

Прокуратура начала проверку после случившегося. На данный момент неизвестно, в каком состоянии находятся пострадавшие несовершеннолетние.

«В ходе прокурорской поверки будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее в Новокузнецке десять человек отравились хлором в бассейне городского оздоровительно-развлекательного комплекса. Среди пострадавших от отравления хлором шестеро детей, из-за инцидента судебные приставы приостановили работу бассейна на 60 суток.

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