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В российском регионе медведь напал на мужчину

В Бурятии медведь напал на мужчину. Об этом сообщил Бурприроднадзор в Telegram-канале.

В российском регионе медведь напал на мужчину
© Lenta.ru

«Сейчас в районе работают сотрудники Бурприроднадзора. Специалисты проведут необходимый комплекс мероприятий согласно законодательству», — сообщили в ведомстве.

Там не уточнили, при каких обстоятельствах медведь напал на человека, но напомнили, что нападение этого животного на людей не свойственно. Как правило, агрессию проявляют либо медведицы, охраняющие своих медвежат, либо медведи, находящиеся у добычи.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на местный вайбер-чат, мужчину доставили в больницу с рваной раной головы, укусом правого локтя и груди.

Ранее на Сахалине медведь загрыз 60-летнюю женщину-повара. Медведя удалось найти и застрелить. Особь оказалась крупной — больше двух метров в длину, возрастом примерно 5-6 лет

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