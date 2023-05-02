В Новосибирской области загорелся рейсовый автобус с 36 людьми в салоне
В Новосибирской области сгорел рейсовый автобус, пассажирам удалось эвакуироваться, сообщает агентство Gorsite.
Инцидент произошел утром 2 мая в Доволенском районе. В ГУ МЧС России по области заявили, что 36 человек самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных, пострадавших нет. Пассажиров направили в село Довольное на другом автобусе. Площадь пожара составила 21 квадратный метр.
Пожарные прибыли к месту ЧП в течение десяти минут, к тому моменту автобус полностью выгорел. Как рассказала одна из пассажирок, которая направлялась в село Довольное из села Утянка, в автобусе передвигались люди из разных сел.
"В салоне автобуса было достаточно много народа. Люди ехали кто в больницу, кто на учебу, кто по каким-либо еще делам. Автобус старый и рассыпался уже. Новый обещали купить, но так и не купили. Люди лезли в окна, чтобы спастись", - сказала она.
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