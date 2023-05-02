"В салоне автобуса было достаточно много народа. Люди ехали кто в больницу, кто на учебу, кто по каким-либо еще делам. Автобус старый и рассыпался уже. Новый обещали купить, но так и не купили. Люди лезли в окна, чтобы спастись", - сказала она.