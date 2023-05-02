В Казахстане арестовали 19 подозреваемых в террористических преступлениях

Подразделения Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана арестовали 19 человек, подозреваемых в совершении террористических преступлений. Об этом во вторник, 2 мая, сообщила пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева.

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Председатель КНБ Ермек Сагимбаев доложил главе государства, что спецслужбам удалось предотвратить несколько террористических преступлений, в том числе теракт с использованием самодельного взрывного устройства в месте массового скопления людей.

Он также проинформировал казахстанского лидера о проведении занятий и подготовки по совершенствованию мер противодействия террористическим угрозам в стране.

«Параллельно проводились операции против разведывательной деятельности спецслужб иностранных государств. По ряду выявленных фактов проводятся досудебные следственные действия», — уточнила пресс-служба.