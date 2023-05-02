Автоматы, найденные в посылке в сортировочном центре во Внукове, передали полиции

Предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, обнаруженные в посылке в сортировочном центре во Внукове, передали сотрудникам правоохранительных органов. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе «Почта России» во вторник, 2 мая.

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Подозрительные предметы были обнаружены при проверке отправлений при помощи специального оборудования. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, которым и передали задержанную посылку. Инцидент не повлиял на рабочий процесс обработки и доставки отправлений.

Ранее появилась информация, что в одной из коробок в сортировочном центре компании во Внуково были обнаружены четыре автомата Калашникова.