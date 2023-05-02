В МГУ обнаружено тело доцента
В МГУ имени М. В. Ломоносова обнаружен мертвым доцент кафедры общей математики Александр Кулешов. Об этом пишет «5 канал».
Тело было найдено в корпусе по адресу 2-я Фрунзенская улица. Как уточнили в университете, педагог скоропостижно умер еще 27 апреля. Ему было 37 лет. В вузе его назвали «замечательным человеком, талантливым математиком и прекрасным преподавателем».
«Он с искренним энтузиазмом подходил к преподаванию математического анализа на первом курсе. Глубоко анализировал основы предмета, предлагал свои находки и открытия», - подчеркнули в учебном заведении.
В МГУ также добавили, что Кулешов написал книгу, в которой изложил свое видение изложения материала для студентов.
О времени и месте прощания сообщат позднее.