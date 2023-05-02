В МГУ обнаружено тело доцента

Тело было найдено в корпусе по адресу 2-я Фрунзенская улица. Как уточнили в университете, педагог скоропостижно умер еще 27 апреля. Ему было 37 лет. В вузе его назвали «замечательным человеком, талантливым математиком и прекрасным преподавателем».