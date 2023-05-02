$80.51-1.0588.37-1.83

Неизвестный совершил поджог ТЦ в центре Москвы

В центре Москвы неизвестный попытался поджечь ТЦ «Афимолл». Об этом стало известно во вторник, 2 мая.

Неизвестный совершил поджог ТЦ в центре Москвы
© Вечерняя Москва

Инцидент произошел накануне ночью в фуд-корте торгового центра. Злоумышленник облил один из диванов легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его, после чего скрылся.

Сотрудники охраны ТЦ справились с возгоранием и вызвали полицию. Правоохранительные органы устанавливают личность поджигателя. По информации Telegram-канала Shot, в произошедшем может быть виноват один из сотрудников местных общепитов.

Другой поджог произошел в Пермском крае. Пенсионерка хотела избавиться от прошлогоднего сухостоя, а в результате сожгла шесть жилых домов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий