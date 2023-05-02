Россиянка нашла на дачном участке мертвого мужчину

Женщина случайно нашла мертвого мужчину в бытовке на дачном участке в селе Путилово Ленинградской области. Об этом сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах.

Все произошло 1 мая на улице Игнашкиных. Россиянка сразу же позвонила в полицию. Прибывшие на место оперативники осмотрели скелетированный труп. Его отправили в морг для выяснения точной причины смерти.

По предварительным данным, насильственных следов на теле не было обнаружено. Полицейские начали устанавливать личность погибшего.

16 апреля сообщалось, что в Ленинградской области женщина обнаружила на крыльце своей дачи мумию. Хозяйка вызвала на место сотрудников правоохранительных органов. Позже следователи организовали проверку.