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Россиянка нашла на дачном участке мертвого мужчину

Женщина случайно нашла мертвого мужчину в бытовке на дачном участке в селе Путилово Ленинградской области. Об этом сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах.

Россиянка нашла на дачном участке мертвого мужчину
© globallookpress.com

Все произошло 1 мая на улице Игнашкиных. Россиянка сразу же позвонила в полицию. Прибывшие на место оперативники осмотрели скелетированный труп. Его отправили в морг для выяснения точной причины смерти.

По предварительным данным, насильственных следов на теле не было обнаружено. Полицейские начали устанавливать личность погибшего.

16 апреля сообщалось, что в Ленинградской области женщина обнаружила на крыльце своей дачи мумию. Хозяйка вызвала на место сотрудников правоохранительных органов. Позже следователи организовали проверку.

Ранее в квартире дома на Голубинской улице на юго-западе Москвы обнаружили мумифицированное тело 86-летней женщины. Выявить это удалось из-за протечки канализации — соседи, проживающие под погибшей, заметили, что их заливают. После того как никто не открывал дверь долгое время, квартиру вскрыли.

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