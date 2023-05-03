В Москве эвакуируют не менее 10 школ из-за сообщений о минировании

Анонимные сообщения о минировании поступили в не менее 10 школ в разных районах Москвы, идет проверка, в некоторых школах проводится эвакуация. Об этом ТАСС в среду сообщили в экстренных службах.
"В настоящее время поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва в не менее 10 школах в разных районах Москвы. В некоторых из них учеников и преподавателей в целях безопасности эвакуируют. Так, из школы в Бескудниковском проезде эвакуированы более 570 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, также проверка здания школы и прилегающей территории проводится на Дубнинской улице.
"Ситуация по всем поступившим сообщениям находится на контроле", - добавил представитель экстренных служб.