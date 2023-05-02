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Россиянка сорвала вылет рейса Чита-Москва

Рейс из Читы в Москву был отменен после того, как пассажирка случайно открыла аварийный выход. Об этом пишет в своем Telegram-канал пресс-служба аэропорта Читы.

Россиянка открыла дверь самолета во время посадки и сорвала рейс
© РИА Новости

«В связи со срабатыванием надувного трапа время отправления перенесено на следующих рейсах: С7-3046 Чита – Москва. Пассажиры временно будут размещены в аэровокзале», - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что время вылета рейса было перенесено на 16.50 минут по местному времени.

По информации Telegram-канала Babr Mash, самолет еще даже не успел выехать на взлетную полосу, когда пожилая пассажирка открыла аварийный выход.

«Виновница произошедшего рассказала полицейским, что дернула рычаг случайно, когда пыталась устроиться на кресле», - отмечает канал.

Ранее пассажиры и члены экипажа авиарейса Москва - Барнаул скрутили пьяного дебошира в салоне самолета после того, как тот пытался проникнуть в кабину пилотов. При этом он ударил по лицу бортпроводника. В Барнауле самолет встречала транспортная полиция. Ее сотрудники задержали мужчину.

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