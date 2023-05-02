Двое взрослых и двое детей заживо сгорели при пожаре в российском доме

В городе Верещагино Пермского края четыре человека, среди которых двое взрослых, погибли при пожаре в деревянном доме. Об этом сообщается на Следственного комитета (СК) по российскому региону.

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Уточняется, что пожар начался вечером в понедельник, 1 мая, в восьмиквартирном деревянном доме по улице Садовая. Прибывшие на место пожарные обнаружили в одной квартире тела женщины 32 лет и двоих ее детей 7 и 11 лет, в другой — погибшего 66 лет.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.