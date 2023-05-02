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СМИ: с Останкинской башни упал человек

С Останкинской башни в Москве упал человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

СМИ: с Останкинской башни упал человек
© 123rf.com

В настоящее время все детали выясняются.

Mash сообщает, что это был промышленный альпинист.

«Мужчина занимался чисткой промышленных кондиционеров, но сорвался вниз. Пострадавший в сознании, его жизни ничего не угрожает — сейчас он под присмотром врачей», — пишет Telegram-канал.

Накануне стало известно о падении мужчины из многоквартирного дома на улице Линейная в Краснодаре. Как писали несколько Telegram-каналов, полученные пострадавшим травмы оказались несовместимы с жизнью. Медики по приезду на место ЧП констатировали смерть мужчины. Обстоятельства и причины трагедии неизвестны.

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