СМИ: с Останкинской башни упал человек
В настоящее время все детали выясняются.
Mash сообщает, что это был промышленный альпинист.
«Мужчина занимался чисткой промышленных кондиционеров, но сорвался вниз. Пострадавший в сознании, его жизни ничего не угрожает — сейчас он под присмотром врачей», — пишет Telegram-канал.
Накануне стало известно о падении мужчины из многоквартирного дома на улице Линейная в Краснодаре. Как писали несколько Telegram-каналов, полученные пострадавшим травмы оказались несовместимы с жизнью. Медики по приезду на место ЧП констатировали смерть мужчины. Обстоятельства и причины трагедии неизвестны.