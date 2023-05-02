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Россиянка открыла дверь самолета во время посадки и сорвала рейс

Российская пенсионерка открыла дверь аварийного выхода самолета авиакомпании S7 во время его посадки и сорвала рейс. Об этом пишет «Чита.ру».

Россиянка открыла дверь самолета во время посадки и сорвала рейс
© Lenta.ru

Инцидент произошел во вторник, 2 мая, с воздушным судном, следовавшим по маршруту Чита — Москва. Незадолго до вылета россиянка решила открыть дверь лайнера, из-за чего авиарейс отложили.

«Всех высадили, ждем техника», — сообщил один из очевидцев произошедшего.

По словам источника издания в читинском аэропорту, теперь неизвестно, когда самолет сможет отправиться в российскую столицу. Специалист также пояснил, что все вопросы, связанные с вылетом лайнера, решаются в Москве.

Пассажирам рейса тем временем стало известно, что полет выполнит уже другой борт, который ждут из Новосибирска.

Ранее в апреле россиянка в состоянии алкогольного опьянения устроила дебош в самолете и угодила в полицию. Ситуация произошла в пассажирском лайнере, следовавшем из Бангкока в Москву. По словам очевидцев, на протяжении всего полета пьяная девушка выкрикивала антивоенные лозунги и ругалась с членами экипажа.

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