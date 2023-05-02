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Подозревавшегося в совершении диверсии под Брянском велосипедиста нашли

Найден велосипедист, которого подозревали в совершении диверсии в Брянской области. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Подозревавшегося в совершении диверсии под Брянском велосипедиста нашли
© ТАСС

Как сообщает издание, следователи выяснили местонахождение мужчины и допросили его. В ходе допроса выяснилось, что велосипедист не причастен к совершению подрыва путей.

О подрыве железной дороги в Брянской области сообщил глава региона Александр Богомаз. Инцидент произошел 1 мая на 136-м километре железнодорожных путей Брянск — Унеча. Грузовой поезд сошел с рельс в результате работы взрывного устройства. Пострадавших, по словам губернатора, нет.

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