Подозревавшегося в совершении диверсии под Брянском велосипедиста нашли

Найден велосипедист, которого подозревали в совершении диверсии в Брянской области. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Как сообщает издание, следователи выяснили местонахождение мужчины и допросили его. В ходе допроса выяснилось, что велосипедист не причастен к совершению подрыва путей.