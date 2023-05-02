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В Выборге нашли три пакета с частями человеческого тела

Следователи в городе Выборге проводят проверку по факту обнаружения отчлененных частей тела человека у гаражей на Путейской улице. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ленинградской области.

В Выборге нашли три пакета с частями человеческого тела
© РИА Новости

"1 мая за гаражами в районе Путейской улицы в городе Выборге Ленинградской области в трех пакетах обнаружены отчлененные части тела предположительно мужчины. По данному факту <...> проводится доследственная проверка. <...> Личность погибшего устанавливается", - говорится в сообщении.

Следствие назначило необходимые судебные экспертизы, в том числе генетическую. По результатам исследования будет решаться вопрос о возбуждении отдельного уголовного дела, поскольку за последние месяцы в городе уже дважды находили подобные останки. В середине февраля в СК возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") после обнаружения фрагмента человеческого тела возле Аннинских укреплений за Петровским мостом - тогда эксперты установили, что останки, также предположительно мужчины, пролежали на месте происшествия от двух до четырех недель. Спустя два месяца, 17 апреля, в заброшенной части гаражного кооператива у Батарейной горы местный житель обнаружил отчлененную ногу в черном полиэтиленовом пакете, по этому факту также проводится доследственная проверка.

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