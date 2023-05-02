Пассажир спрыгнул на рельсы в метро Москвы, чтобы покурить
В московском метрополитене мужчина спрыгнул на рельсы и зашел в служебную зону, чтобы покурить. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел ночью на станции «ВДНХ» Калужско-Рижской ветки метро. Мужчина спустился с платформы на рельсы и проник в служебную зону. Там он попытался выкурить сигарету, однако сработало сигнальное устройство, контролирующее проникновение человека в тоннель.
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Мужчину задержали и отправили в отдел полиции, где на него составили административный протокол по ч. 3 ст. 11.15 КоАП РФ (повреждение имущества на транспортных средствах).
Нарушителем оказался 31-летний уроженец Пермского края. По решению суда он получил семь суток ареста. О каком именно повреждении имущества идет речь, не сообщается.