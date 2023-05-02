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Три человека погибли в результате крушения самолета в США

Американский одномоторный самолет Beechcraft A36 потерпел крушение в США. Об этом пишет CBS News.

Три человека погибли в результате крушения самолета в США
© Lenta.ru

Несчастный случай произошел в аэропорту Биг-Бэр-Сити в штате Калифорния в понедельник, 1 мая. В результате падения воздушного судна погибли все три находившихся на борту человека.

Представители Федерального управления гражданской авиации США (FAA) уведомили, что причины авиакатастрофы все еще расследуются. Отмечается, что упавший самолет зарегистрирован на мужчину, который проживает в калифорнийском округе Риверсайд.

За несколько часов до трагедии мужчина вылетел из авиагавани Френч-Вэлли и сделал остановку в городе Корона. На данный момент неясно, посылал ли он сигнал бедствия диспетчерам.

Более того, источники издания сообщают, что пилот воздушного судна вместе с другом направлялись в Биг-Бэр-Сити, чтобы приобрести там другой самолет.

Ранее в апреле американский легкий самолет Cessna U206G потерпел крушение после взлета в Боливии. Воздушное судно потеряло оба крыла и упало на землю. Все пятеро человек, находившихся на борту, скончались.

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