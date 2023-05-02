$80.51-1.0588.37-1.83

СМИ: для подрыва ЛЭП в Ленобласти использовали электродетонатор

Газета.Ru утверждает, что для подрыва линии электропередач (ЛЭП) в Ленинградской области применили электродетонатор с таймером, а масса использованного самодельного взрывного устройства составила 300 граммов.

СМИ: для подрыва ЛЭП в Ленобласти использовали электродетонатор
© РИА Новости

Ранее Телеграм-канал SHOT сообщил, что на соседней опоре ЛЭП, расположенной в 300 метрах от подорванной, нашли еще два не взорвавшихся устройства - одно такое же по мощности, а другое - в два раза мощнее. Оба устройства были обезврежены.

По информации канала, диверсанты могли скрыться на черном Chevrolet Captiva, принадлежащем 30-летнему жителю Волгограда. Ориентировки на предполагаемых диверсантов разослали по Москве и Санкт-Петербургу.

С опоры ЛЭП в Ленобласти сняли взрывное устройство

1 мая губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что на территории Сусанинского поселения (Гатчинский район) подорвали опору ЛЭП. Он отмечал, что возле второй опоры нашли «неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство». Губернатор подчеркивал, что электроснабжение населенных пунктов и инфраструктуры нарушено не было.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий