СМИ: для подрыва ЛЭП в Ленобласти использовали электродетонатор

Газета.Ru утверждает, что для подрыва линии электропередач (ЛЭП) в Ленинградской области применили электродетонатор с таймером, а масса использованного самодельного взрывного устройства составила 300 граммов.

Ранее Телеграм-канал SHOT сообщил, что на соседней опоре ЛЭП, расположенной в 300 метрах от подорванной, нашли еще два не взорвавшихся устройства - одно такое же по мощности, а другое - в два раза мощнее. Оба устройства были обезврежены.

По информации канала, диверсанты могли скрыться на черном Chevrolet Captiva, принадлежащем 30-летнему жителю Волгограда. Ориентировки на предполагаемых диверсантов разослали по Москве и Санкт-Петербургу.