СМИ: для подрыва ЛЭП в Ленобласти использовали электродетонатор
Газета.Ru утверждает, что для подрыва линии электропередач (ЛЭП) в Ленинградской области применили электродетонатор с таймером, а масса использованного самодельного взрывного устройства составила 300 граммов.
Ранее Телеграм-канал SHOT сообщил, что на соседней опоре ЛЭП, расположенной в 300 метрах от подорванной, нашли еще два не взорвавшихся устройства - одно такое же по мощности, а другое - в два раза мощнее. Оба устройства были обезврежены.
По информации канала, диверсанты могли скрыться на черном Chevrolet Captiva, принадлежащем 30-летнему жителю Волгограда. Ориентировки на предполагаемых диверсантов разослали по Москве и Санкт-Петербургу.
1 мая губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что на территории Сусанинского поселения (Гатчинский район) подорвали опору ЛЭП. Он отмечал, что возле второй опоры нашли «неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство». Губернатор подчеркивал, что электроснабжение населенных пунктов и инфраструктуры нарушено не было.