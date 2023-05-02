Тело российской школьницы нашли под окнами многоэтажки
В Заводском районе Саратова под окнами многоэтажного дома нашли тело 14-летней школьницы. Об этом сообщает «ЧП Саратов».
Предварительно, подросток выпал с высоты 13 этажа. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть девочки. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее в подмосковном поселке Свердловский годовалый ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа. Известно, что в это время родители мальчика находились дома.
До этого двухлетний ребенок выпал из окна девятого этажа многоквартирного дома. Девочка выжила, прокуратура после случившегося начала проверку.