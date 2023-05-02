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Ушедшую из дома саратовскую пенсионерку обнаружили мертвой на улице

В Саратове обнаружена мертвой пропавшая без вести 84-летняя жительница Заводского района Александра Аракчеева (Осина, Шувалова). Сообщение об этом вчера, 1 мая, вечером было опубликовано в группе областного поискового отряда «Лиза Алерт».

Ушедшую из дома саратовскую пенсионерку обнаружили мертвой на улице
© РИА Новости

В последний раз живой пожилую женщину видели 24 апреля, когда она ушла из дома в неизвестном направлении. Поисковики предупреждали, что заводчанка может страдать потерей памяти.

Информацию об обнаружении трупа разыскиваемой 84-летней саратовчанки сегодня приводит пресс-служба регионального управления СКР.

Как уточнили правоохранители, тело заметил прохожий на участке местности недалеко от частного дома по улице 7-й Нагорной.

«Следователем СК назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — информирует ведомство.

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