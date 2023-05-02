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В Азербайджане тренер по самбо забил до смерти семилетнего ученика

В Азербайджане тренер по самбо убил своего ученика. Это произошло в Сумгайытской спортивной школе.

В Азербайджане тренер по самбо забил до смерти семилетнего ученика
© 123rf.com

Избиение семилетнего мальчика попало в камеры видеонаблюдения. На кадрах тренер по дзюдо и самбо Мехман Халилов, бронзовый призер вторых Евроигр, избивает семилетнего ученика Фарида Бакарова.

Тренер пинает ребенка и таскает его за волосы. В результате этих манипуляций мальчик сломал шею и скончался позже в больнице.

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Сумгайытская городская прокуратура подтвердила изданию Caliber.Az,, что ребенок погиб в результате травмы, полученной в спортивной школе. Начато расследование.

Ранее в Видном учительница избила школьника во время урока. По данным автора публикации, инцидент произошел в школе №11. Преподавательница проявила агрессию в отношении ученика во время урока и избила его на глазах у детей.

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