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В США россиянину предъявили обвинение в отмывании денег

Власти США предъявили обвинения гражданину России, который подозревается в нелегальных денежных переводах на сумму более $150 млн.

Россиянина обвинили в отмывании денег в США
© Unsplash

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское Министерство юстиции.

По данным ведомства, проживающий в штате Джорджия россиянин Феликс Медведев открыл восемь компаний и осуществил через них $1,3 тыс. переводов за рубеж.

«Медведев предположительно использовал американскую банковскую систему для нелегального перевода более чем $150 млн», — заявил федеральный прокурор Райан Бьюканен.

Ранее Соединённые Штаты арестовали гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина по обвинению в участии в схеме по обходу санкций против России на $150 млн.

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