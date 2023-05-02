Ребенок получил химические ожоги после посещения кафе в Москве

В центре Москвы девятилетний ребенок получил химические ожоги после посещения одного из кафе. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

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Там уточняется, что кафе, где пострадал ребенок, находится на улице Солянка. Туда 1 мая пришла женщина с 9-летним сыном — ребенок выпил сок из бутылки, после чего ему стало плохо.

Пострадавшего госпитализировали, врачи диагностировали у него химический ожог языка и пищевода. Жизнь ребенка вне опасности, после случившегося прокуратура начала проверку.