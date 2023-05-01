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Дрон упал возле памятника Петру Великому в Москве

Силовики задержали мужчину и женщину, которые снимали видео с помощью беспилотника возле памятника Петру Великому. Дрон упал на территории бизнес-центра «Красный октябрь», сообщает телеграм-канал SHOT.

Дрон упал возле памятника Петру Великому в Москве
© РИА Новости

Инцидент произошел, когда 22-летний оператор пытался снять красивые видеозаписи с помощью коптера на Крымской набережной. Дрон потерял управление и упал. Полицию вызвали сотрудники бизнес-центра. Оказалось, что видео нужны были для блога 40-летней женщины.

Силовики задержали женщину на месте, а оператор дрона убежал с места происшествия. Но позже его все-таки задержали. В отношении блогера и ее оператора ведется проверка.

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