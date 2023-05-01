Дрон упал возле памятника Петру Великому в Москве

Силовики задержали мужчину и женщину, которые снимали видео с помощью беспилотника возле памятника Петру Великому. Дрон упал на территории бизнес-центра «Красный октябрь», сообщает телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел, когда 22-летний оператор пытался снять красивые видеозаписи с помощью коптера на Крымской набережной. Дрон потерял управление и упал. Полицию вызвали сотрудники бизнес-центра. Оказалось, что видео нужны были для блога 40-летней женщины.