Дрон упал возле памятника Петру Великому в Москве
Силовики задержали мужчину и женщину, которые снимали видео с помощью беспилотника возле памятника Петру Великому. Дрон упал на территории бизнес-центра «Красный октябрь», сообщает телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошел, когда 22-летний оператор пытался снять красивые видеозаписи с помощью коптера на Крымской набережной. Дрон потерял управление и упал. Полицию вызвали сотрудники бизнес-центра. Оказалось, что видео нужны были для блога 40-летней женщины.
Силовики задержали женщину на месте, а оператор дрона убежал с места происшествия. Но позже его все-таки задержали. В отношении блогера и ее оператора ведется проверка.