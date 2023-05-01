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Стали известны подробности подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти

Взрывное устройство, обнаруженное на опоре ЛЭП в Ленинградской области, было снабжено электронным блоком управления. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

В ведомстве пояснили, что взрывотехники обезвредили взрывное устройство с электронным блоком управления, установленное на опоре магистральной линии электропередач.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, что в Гатчинском районе неизвестные злоумышленники с помощью взрывного устройства подорвали опору ЛЭП.

По его словам, специалисты обнаружили на второй опоре еще одно устройство. Позже оно было обезврежено взрывотехниками.

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Глава региона подчеркнул, что происшествие не повлияло на электроснабжение региона.

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