Стали известны подробности подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти
Взрывное устройство, обнаруженное на опоре ЛЭП в Ленинградской области, было снабжено электронным блоком управления. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.
В ведомстве пояснили, что взрывотехники обезвредили взрывное устройство с электронным блоком управления, установленное на опоре магистральной линии электропередач.
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, что в Гатчинском районе неизвестные злоумышленники с помощью взрывного устройства подорвали опору ЛЭП.
По его словам, специалисты обнаружили на второй опоре еще одно устройство. Позже оно было обезврежено взрывотехниками.
Глава региона подчеркнул, что происшествие не повлияло на электроснабжение региона.