Стали известны подробности подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти

Взрывное устройство, обнаруженное на опоре ЛЭП в Ленинградской области, было снабжено электронным блоком управления. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

В ведомстве пояснили, что взрывотехники обезвредили взрывное устройство с электронным блоком управления, установленное на опоре магистральной линии электропередач.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, что в Гатчинском районе неизвестные злоумышленники с помощью взрывного устройства подорвали опору ЛЭП.

По его словам, специалисты обнаружили на второй опоре еще одно устройство. Позже оно было обезврежено взрывотехниками.